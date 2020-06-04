Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleri evlerde yankılandı

Türk edebiyatının usta ismi Nazım Hikmet, aramızdan ayrılışının 57'inci yılında Buca'da unutulmadı. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan anma programında, şair Vedat Araz ve sanatçı Hüseyin Kurtulmaz şarkı ve şiirlerle Nazım Hikmet'i andı.

Yazdığı şiirlerle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli şairlerinden birisi olan Nazım Hikmet Ran, Buca'da unutulmadı. 3 Haziran 1963 tarihinde Moskova'da hayata gözlerini yuman Nazım Hikmet için Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde (BBKSM) online anma programı düzenlendi. Etkinlik, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Buca Belediyesinin Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Şiirleri evlerde yankılandı

Bucalıların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, şair ve yazar Vedat Araz, Nazım Hikmet'in aşka, yaşama ve devrime dair en sevilen şiirlerini okudu. Araz'ın şiirlerine sanatçı Hüseyin Kurtulmaz şarkıları, Cenk Arslanbuğa ise bağlamasıyla eşlik etti. Bucalılar, sosyal medya üzerinden Nazım Hikmet'in eserlerine eşlik ederek duygulu anlar yaşadı.