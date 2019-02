Nazmi Yılmaz: "Trafik çilesini biz bitireceğiz"

İzmir Gaziemir'deki trafik yoğunluğunun vatandaşı canından bezdirdiğine dikkat çeken Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz bu sorunu torunlarına bırakmayacağını söyledi.

Cumhur İttifakının Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz seçim kampanyasında da her kesimi kucakladı. İlçe halkıyla içi içe bir kampanya sürdüren Yılmaz en fazla şikayet edilen konuların başında yaşanan trafik yoğunluğunun olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Gaziemir İzmir'in stratejik bir noktasında yer alıyor. Her akşam ve sabah Akçay Caddesinin trafiği çok yoğun oluyor. Hafta sonu bu caddeden geçmek mümkün değil. 3 dakikada geçilmesi gereken yol 60 dakikayı aşıyor. Her çaldığımız kapıdan Başkan bizi bu trafik sorunundan kurtar feryatları yükseliyor” dedi.

"Sorunlar torunlara kalmayacak"

Ölümden başka her şeye çare olduğunu belirten Cumhur İttifakının Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz bu sorunlara gönülden çare aramak gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Serbest Bölge, Alışveriş merkezleri, Eğitim Kurumları ve işyerlerinin trafik yükünü Gaziemirli hemşerilerim çekiyor. Bir gün iki gün değil Allahın her günü çekiyor. Gaziemirli kardeşlerim her gün avucunu açıyor dua ediyor. Aman trafik saatinde acil bir işim veya hastam olmasın diye. Yerel yönetimler bu sorunu çözmüş olsa milletin duasını alacak. Bu iş gönül işi. Bu iş bizim işimiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekci'ye durumu anlattık. Çözüm önerimizi sunduk. İlçemizle ilgili 4 önemli projenin arasına trafik sorununa çareyi koyduk. İkinci çevreyolu, şehir bağlantıları ve tüneller yapılacak. Bu projeye göre, İzmir'in kuzey ve doğu hattı arasındaki bağlantılar ve tüneller bittiğinde 40 kilometrelik ikinci çevre yolu ile İzmir trafiğinin nefes alması sağlanacak. Gaziemir Batı ve Doğu Çevreyolu Projesi, 10.9 kilometre uzunluğunda ve 6 kavşaktan oluşacak şekilde tasarlandı. Menderes ile Gaziemir'i, Adnan Menderes Havalimanı'na bağlayacak olan proje, serbest bölgedeki ağır vasıta trafiğini şehre sokmayarak, Akçay Caddesi trafiğini azaltmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.