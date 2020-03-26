Nazmiye teyze artık çay içebilecek

Canberk Gül'ün uyguladığı tedavi sayesinde sağlığına kavuştu. Ağrıları yüzünden çay bile içemediğini anlatan Dalkır, “Gittiğim doktorların çoğu ameliyat önerdi, doktor beyin tedavisiyle ağrılarım sona erdi” dedi.

Son iki yıldır boyun, omuz ve dirsek bölgesinde oluşan ağrılar nedeniyle zor günler yaşayan emekli öğretmen Nazmiye Dalkır, doktor doktor gezmesine rağmen bir türlü şikayetlerine çare bulamadı. Son gittiği doktorun ameliyat önermesinin ardından araştırmalarını sürdüren Dalkır son çare olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül'e ulaştı. Geçtiğimiz günlerde emekli öğretmen ve eşi Dr. Gül'ün İzmir'deki kliniğine başvurdu.

Ağrı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Gül, hastayı muayene ettikten sonra kendi geliştirdiği enjeksiyon tedavisini uyguladı. Dr. Gül tarafından uygulanan tedaviden birkaç dakika sonra ağrılarının geçtiğini anlatan Dalkır, “Sağ kolumda, omzumda ve sırtımda ağrılar vardı. Gitmediğim doktor kalmadı. Doktorlar ameliyat kararı verdiğinde eşim tesadüfen Doktor Canberk Bey'i bulmuş. Canberk Bey'in tedavisinden sonra şikayetlerim geçti. Tedaviden önce çay içtiğim bardağı bile kaldıramıyordum. Doktor beye başvurmadan bir gün önce bankadan emekli maaşımı çekmek için kendi imzamı atamamıştım. Şimdi rahatlıkla çay içebiliyorum. Kolumu kaldırdığımda oluşan kas ağrıları ve yanmaları da geçti. Bu tedavi sayesinde ameliyat olmaktan da kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Stres ve soğuktan uzak durun

Emekli öğretmen Dalkır'ın boyun, omuz ve dirsek bölgelerinde ağrıları olduğunu belirten Dr. Gül, “Hastamızın ağrıları boyun fıtığından ziyade kasların yapışma yerlerinden kaynaklanmaktaydı. Uyguladığımız enjeksiyon tedavisinin ardından hastamızın ağrıları büyük oranda azaldı” dedi.

Stres ve soğuk havanın ağrıları artırdığına dikkat çeken Dr. Gül, “Uyguladığımız tedavinin ardından hastalarıma ağrılarının tekrar oluşmaması için bazı önerilerde bulunuyorum. Kas iskelet ağrılarının en büyük nedenleri soğuk ve stresten kaynaklanmaktadır. Hastalarıma ağrılarının tekrarlamaması için mutlaka soğuk ve stresten kaçınmalarını öneriyorum; ayrıca ağrıları olan hastalarımıza MR bulgularına göre ameliyat kararı vermemelerini tavsiye ediyorum. MR bulgularınız çok kötü olabilir ancak bu sizin mutlaka ameliyat olacağınız anlamına gelmiyor. Asıl önemli olan siz hastalarımızın kendi şikayetleridir" dedi.