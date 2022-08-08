Nazo Zeyrek: ”Hedefimiz köklü markaların raflarında yer almak”

Başarılı iş kadını, “Yakın tarihli hedefimiz önemli markaların raflarında yer almak. Ondan sonraki hedefimiz ise yurt dışına açılmak” dedi.

Kurucusu olduğu Mia Klinika markasıyla kozmetik sektöründe etkinlik alanını her geçen gün artıran Nazo Zeyrek, büyüme stratejilerini açıkladı. Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinde alanlarında üst üste birincilikler kazanmanın kendilerini motive ettiğini belirten İzmirli iş kadını, “Yakın tarihli ilk hedefimiz, markamızı büyük markalarla buluşturmak olacak. Bu anlamda önceliğimiz Sephora'nın, Beymen'in raflarında yer almak. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Epey yol kat ettik ve sonuca yaklaştık” şeklinde konuştu.

“İş ortaklıkları ile daha fazla kişiye ulaşacağız”

Mia Klinika şemsiyesi altında üç serumla yola çıktıklarını ve bugün 16 seruma ulaştıklarını dile getiren Nazo Zeyrek, “Mia Klinika olarak markalaşmanın bir süreç olduğuna inanıyoruz” dedi.

Zeyrek, “Ortağım Ali Yağcı ve ekibimizle birlikte büyüme planlamamızı profesyonel bir strateji üzerine kurduk. Ürün gamını çeşitlendirmek ilk hedefti, onu başardık. İkinci sırada ürünlerimizi daha çok kişiye ulaştırmak için büyük markalarla iş ortaklığı yapmak var. Şimdi bu hedefe de çok yakınız. Ondan sonraki yol haritamızda ise hayallerimiz daha büyük” ifadelerine yer verdi.

“İngiltere ve Amerika'ya açılmak istiyoruz”

Üç adımlı büyüme stratejilerinde yurt dışının son aşama olduğunu söyleyen Nazo Zeyrek, Türkiye'nin sağlık turizmi ve güzellik alanında ön planda olduğu bir dönemi yaşamanın kendilerini cesaretlendirdiğinin altını çizdi. Zeyrek, “Ülkemiz sağlık turizminde altın çağını yaşıyor. Güzellik ve kozmetik de bunun tamamlayıcısı olarak güçlenmeye devam ediyor. Biz de hem bundan hem de yabancı müşterilerimizden aldığımız cesaretle İngiltere'ye ve Amerika'ya açılma planı yapıyoruz. Markamızı oluştururken kurduğumuz hayal, artık hayal değil. Bunu başaracağımız günler çok yakın” diye konuştu.