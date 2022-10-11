Ne kadar çok kitap, o kadar çok balık

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu öğrencileri yaz tatilinde "30 Kitap, 1 Balık" projesiyle tatil süresince 60 kitap okumayı başararak örnek bir projeye imza attı.

İlçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde bulunan Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu 2/A Sınıfı öğretmeni Nihan Tüneyli Ayhan ve öğrencileri, "30 Kitap, 1 Balık" projesi ile yaz tatilinde en az 30 sayfa ve 60 kitap olmak üzere tatilde ortalama kişi başı 2 bin sayfa ve 60 kitap okumayı başardı. Projenin ilk aşamasında hedefe ulaşan öğrencilerine Nihan Öğretmen tarafından birer akvaryum ve balık hediye edildi. Öğrenciler tatil süresi boyunca balıklarıyla birlikte okudukları her 30 kitap için bir balık daha hediye edildi. Proje dahilinde öğrencilere kitap okuma sevgisi ve hediye edilen balıklar sayesinde de hayvan sevgisi ve sorumluluk duygusu kazanılması amaçlandı.

"Balığınız bol, kitabınız çok olsun''

Projenin 2022 Haziran da tatil ile birlikte başladığını belirten Ayhan, “Ayda her öğrencinin 20, yılda ise 240 kitap okumasını hedefliyoruz. Sınıfımızdaki 28 öğrenci ile birlikte toplam 6 bin 700'ün üzerinde kitap okumayı ve bu kitapları bir yıl sonunda okul sınıf kitaplıklarına ve okul kütüphanesine hediye ederek, okulumuza İzmir'in en büyük kütüphanesini kazandırmayı hayal ediyoruz'' dedi.

Sözlerine "Balığınız bol, kitabınız çok olsun" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek devam eden Ayhan, "Öğrencilerimin 4 yıl sonunda evlerinde dev bir akvaryum olmasını diliyorum'' diye konuştu. Öğretmen Ayhan ayrıca, projeye maddi manevi destek olan tüm velilere teşekkür ederken projenin çevre il ve ilçelere yayılmasını beklediğini iletti.