Necati Cumalı Urla'da unutulmadı

İzmir'in Urla ilçesinde, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Necati Cumalı'nın 101. doğum günü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Urla'da usta yazar ve şair Necati Cumalı 101. doğum gününde unutulmadı. Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda Necati Cumalı'yı anlatan kısa sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra Cumalı'nın Türk edebiyatına izler bırakmış eserleri seslendirildi.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, programda yaptığı konuşmada, "Ne mutlu bizlere ki Urla pek çok değerli sanatçıya, edebiyatçıya, düşünüre ilham kaynağı olmuş, nice kıymetli sanatçıya 'memleketim' dedirtmiş, Urla onlara, onlar Urla'ya değer katmıştır. Küçük yaşta Urla'ya gelmiş, çocukluk ile gençlik yıllarını burada geçiren Necati Cumalı çok sevdiği memleketi Urla'dan ilham almış, eserlerinde Urla'yı ve Urlalıları yansıtmıştır. Eserleri pek çok dile çevrilerek başka memleketlerde, farklı kültürlerde de nefes almaya devam eden yazarımızın şiirleri, romanları, öyküleri, oyunları halen yeni nesle ışık tutmaktadır. Bizlerin görevi de Urla'ya değer katmış sanatçılarımızı her yönüyle gelecek nesillerle buluşturmaktır. İnanıyorum ki bundan sonra da bu kültürel zenginlikten ilham alacak, sanatın pek çok dalında eser verecek ve gurur duyacağımız sanatçılar yetişecektir” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca; Urla Jandarma Komutanı Adem Aydoğan, ilçe birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.