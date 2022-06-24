Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ok: “İleri yaş böbrek nakline engel değil”

İzmir'de 71 yaşındaki Zeki Çolakoğlu'nu diyalize mahkum olmaktan kendisinden 4 yaş küçük eşi Sevtap Çolakoğlu (67) kurtardı. Kent Hastanesi'nde gerçekleşen nakil operasyonuyla Çolakoğlu'na “Ruh ikizim” dediği karısı can aşısı oldu. Çiftin yaşlarına dikkat çeken Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, “Gerek hastalar ve gerek vericiler için yaş, böbrek nakli için engel değil. Dolayısıyla hastalarımız ya da vericiler ‘ben yaşlıyım, olmaz' diye düşünmesinler. Bu çiftimiz en canlı örneği” dedi.

Banka emeklisi Sevtap Çolakoğlu ile 46 yıldır evli olduklarını belirten avukat Zeki Çolakoğlu'nu böbrek nakline götüren süreç 2007 yılında başladı. Yaptırdığı bir tetkik sonucunda böbrek yetmezliğinin ilk sinyalini alan Çolakoğlu, yıllarını doktor takibinde geçirdi ve tüm diyet önerilerini, ilaç tedavilerini uyguladı. Nedeni bilinmeyen böbrek yetmezliği yıllar içinde ilerlerken, Çolakoğlu kontrol için Kent Hastanesi'ne başvurdu. Çolakoğlu, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok tarafından muayene edildi, gerekli tetkikleri yapıldı. 71 yaşındaki Çolakoğlu'na önündeki süreçte hemodiyaliz ya da nakil seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekeceği belirtildi. Nakil seçeneğini tercih eden Çolakoğlu için bir çocuk annesi eşi 67 yaşındaki Sevtap Çolakoğlu gönüllü oldu. Yapılan tetkikler sonucu alıcı ve vericinin uygun olduğu saptandı. Nitekim geçtiğimiz 28 Mayıs'ta Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Opr. Dr. Işık Özgü'nün başkanlığındaki ekipler nakli gerçekleştirdi. Sevtap Çolakoğlu'ndan alınan bir böbrek eşi Çolakoğlu'na başarıyla nakledildi.

“Eşim benim ruh ikizim”

Faal olarak mesleğini sürdüren Çolakoğlu, böbrek nakliyle yepyeni bir hayata başladığını belirterek şöyle konuşt: “Yıllardan beri böbrek yetmezliği nedeniyle doktor takibindeyim. Sinsi bir hastalık, bir tetkik sırasında ortaya çıktı. Bunun dışında hiç sağlık sorunum olmadı. Eşimle ben sağlıklarımıza yatırım yapan insanlar olduk, kendimize iyi baktık. Kent'e geçen yıl kontroller için geldim. Hastalığım 5. evredeydi ve belirtiler başlamıştı. Süreç daralıyor, aleyhime işliyordu. Hemodiyaliz de hayatı zorlaştıran bir süreç olacaktı. Diyalize girmemek için diyetlere harfi harfine uydum. Nakil olmaya karar verdiğimde eşimin uyumlu çıkması büyük şans oldu. Alıcı ve verici adayı olarak Kent Hastanesi'nde çok detaylı incelendik, uygun kararı çıktı ve nakil olduk. Karım benim ruh ikizim, zenginliğim. Bana yeni bir hayatın kapılarını açan eşime ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum.”

“Yaşım ileri, olmaz demeyin”

Sevtap Çolakoğlu da eşine donör olabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken, Kent Hastanesi Böbrek nakli ekibinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ok alıcı ve vericilerin ileri yaşta olmalarına dikkak çekerek şunları söyledi: “Gerek hastalar ve gerek vericiler için yaş, böbrek nakli için engel bir faktör değildir. Dolayısıyla hastalarımız ya da vericiler ‘ben yaşlıyım, olmaz' diye düşünmesinler. Mutlaka bir doktor değerlendirmesine gitsinler. Nefroloji hekimi kendilerinin yandaş hastalıklarını ve genel sağlık durumlarını nakil için mutlaka değerlendirmeli. Torununa veren vericimiz de oldu, bu şekilde ikisi de 70'li yaşlarda alıcı verici nakil yaptığımız hastalarımız da oldu. Yani kişilerin genel sağlık durumu her zaman yaşlarıyla ilişkili olmuyor. Günümüzde insanların yaşam süresi daha da uzuyor, biz de yaşlı hastalarla daha çok karşılaşıyoruz. Eskiden hem sağlık hizmetleri hem de yaşam kalitesi daha düşükken yaşlı hastalar sistem içerisinde bu raddeye gelemiyordu. Bu nakillerde özel bir problemle de karşılaşmıyoruz. Hatta bağışıklık sistemleri daha uyumlu olabildiği için bu hastalarda ret oranı da daha düşük olabiliyor. Onlara özgü ve daha az zarar verici daha düşük ilaç dozlarıyla gidiyoruz. Vericiler açısından da tetkikler yapıldığı için onların da riskini oldukça düşük olacak şekilde kabul ediyoruz. Çolakoğlu çiftinde de yaşlarıyla ilgili bir problem yaşamadık, şifayla taburcu ettik.”