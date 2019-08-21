Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda başvurular başladı

2019-2020 eğitim öğretim yılı için Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na kayıtlar başladı. İl dışından gelerek İzmir'deki üniversiteleri kazanan ve kalacak yer bulma sıkıntısı yaşayan öğrenciler yurttan yararlanabiliyor.

Türkiye'nin 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığından ilk ruhsat alan öğrenci yurdu olma özelliği taşıyan Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 2019-2020 eğitim öğretim yılı için kayıt almaya başladı. Dokuz yıldır hizmet veren yurtta bir, dört ve altı kişilik toplam 22 odayla 74 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Odalarda her öğrenci için kişisel eşyaların koyulabileceği dolaplar, banyo ve tuvalet yer alıyor. Öğrenciler yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de yiyebiliyor. Etüt odası da bulunan kız öğrenci yurdunda, ulaşmak istenilen kaynaklar için bilgisayar, ücretsiz internet ve kütüphane de yer alıyor. 24 saat güvenlik hizmetinin verildiği yurda başvuru yapmak isteyen öğrenci ve aileleri 0 232 347 50 59 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor.

“Kendi evleri gibi”

Kız öğrenci yurdunun önemli ihtiyaca yanıt verdiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İl dışından İzmir'e yüksek öğretim amacıyla gelen kız çocuklarımıza güvenli bir ortam sunuyoruz. 24 saat güvenliğimiz var. Aile ortamında çocuklarımızın öğretim hayatları boyunca kalabilecekleri huzurlu bir ortam sunuyoruz” diye belirtti.