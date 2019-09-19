Nevvar Salih İşgören Bursu için son gün 20 Eylül 2019

6 milyon lirayı aşkın burs sağlayan Nevvar-Salih İşgören Vakfı, yeni dönem burs ön başvurusu için internet üzerinden sistem kaydını almaya başladı.

Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, bilimsel araştırmalar gibi alanlarda destekleri ve katkıları nedeniyle hatırlanan Nevvar ve Salih İşgören'in isimlerini taşıyan vakıf, çalışmalarına devam ediyor. Nevvar - Salih İşgören Vakfı, yeni dönemde de dezavantajlı ve ihtiyaçlı öğrencilere burs verileceğini bildirdi. Öte yandan başvurular, www.nevvarsalihisgoren.org.tr üzerinden başladı.

Öğrencilerin, Nevvar - Salih İşgören Vakfı'nın web sitesindeki kendileri için uygun olan başvuru formlarını eksiksiz doldurmaları gerektiği ifade edilirken, site üzerinden dört ayrı kategoride burs ön başvuruları kabul ediliyor.

Formda belirtilen banka hesap numaralarının öğrencilere ait olması gerektiği de kaydedilirken, sadece internetten yapılan başvuru için son tarihin 20 Eylül 2019 olduğu vurgulandı.

Önceki eğitim döneminde 13 bine yakın ön başvuru yapılan ve ödemeleri vakıf öz kaynaklarından karşılanan Nevvar - Salih İşgören Vakfı Bursu için başvuru sonuçlarınında, T.C. Kimlik numarasıyla sorgulama yaparak öğrenileceği bildirildi.

Sistemin kapanmasının ardından ön başvuru sahiplerinin, vakfın web sitesi ile sosyal medya hesaplarını önemle takip etmesi gerektiği dile getirildi.

Öte yandan vakıf, bursun geri ödemesini öğrencilerden meslek sahibi olduklarında en az bir öğrenciyi okutmak şartıyla bir 'vicdani sözleşme' olarak talep ediyor.

Burs başvurularının değerlendirme sürecinde ise vakıf, kütüphane üyeliği, kütüphaneden düzenli kitap alımı ile çevre ve ağaçlandırma kampanyalarına katılımına önemli bir kriter olarak değerlendiriyor.