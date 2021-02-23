Ney kursu Bucalılara nefes oldu

Buca Belediyesinin Mevlevi düşünceyi yaşatmak için Tıngırtepe Mevlana Tesislerinde başlattığı ney kursu, 7'den 70'e Bucalılara nefes oldu. Pandemi tedbirleri kapsamında 52 kursiyerin eğitim gördüğü kursta, kursiyerler bir yandan stres atarken bir yandan da huzur buldu.

Anadolu topraklarının en büyük alim, filozof ve şairlerinden Mevlana Celalettin-i Rumi'nin anısını kentin en güzel tepesinde yaşatan Buca Belediyesi, tasavvufla özdeşleşen neyi Bucalı nefeslerle buluşturdu. Buca Belediyesi, Tıngırtepe Mevlana Tesislerinin yenilenmesinin ardından heykelin altında kalan bölümde Mevlevi düşünceyi yaşatmak için kurslar başlattı. Kültür merkezi olarak hizmet veren alanda, Buca Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ney ve ebru kursları verilmeye başlandı.

7'den 70'e Bucalı ney kursuna akın etti

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğu alanda, Bucalı vatandaşlar 7'den 70'e ney kursuna akın etti. Ney kursuna ücretsiz olarak kayıt olan 52 kursiyer, belirlenen gün ve saatlerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğitim görmeye başladı. Kursiyerler, 230 saatlik ders sürecinin ardından temel ney eğitimini tamamlamış olacak.

“Ney kursu bize bir nefes oldu”

Buca Belediyesinin sunmuş olduğu imkandan dolayı teşekkür eden kursiyerler, “Ney kursuna yazılmayı çok istiyorduk; kısmet bugüneymiş. Pandemi döneminde kurslarımızı almaya başladık. Pandeminin stresini atıyoruz, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Kurslarımız huzurlu ve eğlenceli geçiyor. Talep olmayan bir musiki dalının belediyemiz tarafından açılması bizleri mutlu etti. Ney kursu bize bir nefes oldu” ifadelerini kulandı.