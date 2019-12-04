Nif Çocuk Orkestrası enstrümanları törenle teslim edildi

Türkiye'de yerel yönetim desteği ile 4. çocuk senfoni orkestrasını kurmak için hazırlıklarını tamamlayan Kemalpaşa Belediyesi, seçmelerde başarılı olan öğrencilere enstrümanlarını törenle teslim etti.

Yaklaşık 2 aylık süren hazırlık çalışmasının ardından Türkiye'nin 4. çocuk senfoni orkestrası Kemalpaşa Belediyesi tarafından kuruluyor. 'Nif Çocuk Orkestrası' adıyla kurulan orkestra, ilk etapta sadece yaylı enstrümanlardan oluşuyor.

Kemalpaşa Kültür Merkezinde düzenlenen törene Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı ile Başkan Yardımcısı Yusuf Kurt ve Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Pelin Gören de katıldı. Proje koordinatörü Şef Sinan Bora Sarıbaş, hayırsever iş adamları tarafından desteklenen orkestranın ilerleyen zamanlarda diğer enstrümanların da katılması ile senfoni orkestrasının tamamlanacağını söyledi. Sarıbaş, “20 Ekim tarihi itibari ile 40 öğrencimiz ile çalışmalarımıza teorik olarak başladık. Bugün sponsor firmalarımızın destekleri ile enstrümanlarımız geldi ve artık müzik öğretmenlerimizin nezaretinde pratik çalışmalarımıza da başlayacağız. Orkestramız, keman, viola, viyolonsel ve kontrabas gibi yaylı enstrümanlardan oluşuyor. Kadromuza ilerleyen zamanlarda üflemeli ve vurmalı çalgılar da eklenerek, orkestramız çocuk senfoni orkestrasına dönüşecek. Projemiz ile ulusal ve uluslararası festival, konser, yarışmalara katılmanın yanı sıra, milli gün ve bayramlarda da etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz.

Nif Çocuk Orkestrası Yönetimi olarak eğitim müfredatımızda, ulusal ve uluslararası tanınmış ülkemizin en önemli keman virtüozü ve sanatçılarından biri olan Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın 2001 yılında kurduğu müzik eğitim programı ve projesi olan Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) müzik eğitim programını uygulayacağız. Bu program, sadece klasik batı müziğini değil, kendi klasik ve halk müziğimizi de bilimsel temeller üzerine inşa ve icra ederek, tarih ve millet bilincimizi diri tutmayı da hedefliyor." dedi.

Dezavantajlı çocuklara sana eğitimi fırsatı

Projenin önemli hedeflerinden birinin de ekonomik ve sosyal dezavantajlı çocuklara sanat ve sanat eğitimine ulaşmalarını, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil ve başarılara imza atmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Sarıbaş, ekibin kurulmasında emeği geçen başta Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya, eşi Lütfiye Karakayalı'ya, Başkan Yardımcısı Yusuf Kurt'a ve diğer katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, öğrencilere enstrümanları Lütfiye Karakayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kurt ve Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Pelin Gören tarafından verildi.