Nihat Zeybekçi, Kemalpaşa'da MHP yönetimi ile bir araya geldi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Kemalpaşa'da MHP yöneticileri ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, MHP Kemalpaşa İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş'ın eşlik ettiği Zeybekçi, MHP İlçe Başkanı Mustafa Gözütok tarafından kapıda karşılandı. Başkan Gözütok, “Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi tarihi boyunca ne zaman lüzum görüldüyse, ne zaman ihtiyaç hasıl olduysa her zaman devletin ve milletinin yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yine devletin ve milletin iradesinin yanında yer almıştır. Aynı safta yer almaya devam edecektir. Birçok seçim geçirdik. Yalnız 31 Mart'ta yapacağımız yerel seçimler, haç ile hilalin; hak ile batılın savaşı olacaktır. Cephe gerisinde tefrika tefi çalanlar, ayağımıza pranga vurmaya çalışanlar, kara propaganda ve algı operasyonları yaparak ittifakı zedelemeye çalışan bu zillet ittifakını 31 Mart'ta Nif Çayı'na gömeceğimize ben inanıyorum." dedi.

Nihat Zeybekçi ise, "Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak olarak İzmir'de iki tane il binam var. Birincisi AK Parti il binası diğeri ise Milliyetçi Hareket Partisi il binasıdır" diyerek, Kemalpaşa'da da aynı şekilde iki ilçe binası olduğunu söyledi. Zeybekçi şöyle devam etti: "Mevzubahis vatan, millet, bayraksa Allahü ekber dediğimiz kıblemiz ise gerisi teferruattır. 31 Mart günü gerçekleşecek olan seçimler İzmir için çok önemlidir. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu muasır medeniyetler yarışında bilerek ya da bilmeyerek geride bırakılmıştır. İzmir dünyanın en güzel şehridir. Bundan 2000 yıl önce tarihçi Herodot İzmir için 'Gökkubbe altında yaratılmış en güzel yerdir' demiştir. Biz bu güzel şehri yapacak olduğumuz projelerimizle hak ettiği noktaya getireceğimize inanıyorum. 31 Mart gecesi hep beraber Konak Meydanında inşallah zeybek oynayacağız"