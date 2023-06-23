Nörologlar Medical Point İzmir'de buluştu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Ege MS Çalışma Grubu ve İzmir MS Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MS (Multiple Skleroz) toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından nörologların online olarak bir araya geldiği 6'ncısı düzenlenen MS (Multiple Skleroz) toplantısı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Ata Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, MS ve diğer nöroimmünolojik hastalıkların tanı ve tedavileri hakkında güncel gelişmeler konuşuldu. Yaklaşık 3 saat süren toplantıdaki katılımcılar, klinik deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşma fırsatı yakaladı.

“Bizler için çok kıymetli”

Bu tarz bilimsel toplantılar ile MS hastalarına daha faydalı tedavi sunmayı hedeflediklerini söyleyen İEÜ Medical Point Hastanesi Nöroloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Halil Güllüoğlu, “Halk arasında yaygın adıyla ‘MS' hastalığı yani Multiple Skleroz'ın, Türkiye'de görülme sıklığı 100 bin kişide 40 kişidir ve yaklaşık 35 bin MS hastası olduğu tahmin ediliyor. MS hastalığının belirtilerini taklit eden diğer hastalıklar olduğu için MS'in tanısını koymak bir takım süreçlerden geçiyor. Tanısı zor konulan böyle bir hastalıkla ilgili bilgilerimizi sürekli tazelemek zorundayız; çünkü MS hastalığında önemli olan erken tanı ve tedavidir. Doğru tanı ve tedavi yaklaşımı hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu yüzden çok değerli bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bu tarz bilimsel toplantılar bizler için çok kıymetli” dedi.