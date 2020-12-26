Nostaljik tramvay Çiğdem yeni yıl için süslendi

İzmir'de hizmet veren nostaljik tramvaylardan Çiğdem, yılbaşı öncesi led ışıklarla donatılarak süslendi.

Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında gezi amaçlı hizmet veren lastik tekerlekli nostaljik tramvaylardan Çiğdem, yılbaşı süsleri ve led ışıklarla donatıldı. 2021 yılına dair umutları ve olumlu beklentileri besleyen görüntüsüyle Çiğdem, yolu Birinci Kordon'dan geçenlerin büyük ilgisini çekiyor. Her yaştan İzmirlinin, özellikle gün batımı ve nostaljik tramvay fonunda fotoğraf çektiği ve öz çekim yaptığı gözleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN Anaokulları'nın öğrencileri de, “yılbaşı gezileri” kapsamında gruplar halinde Çiğdem ile nostaljik tramvay gezisine katıldı. Evka-4 Yeşiltepe, Evka-2 Sabiha Gökçen, Güzelyalı Nene Hatun, Gürçeşme Zübeyde Hanım ve Görece anaokullarından sevimli minikler, oldukça keyifli anlar geçirdi. İzmir Metro A.Ş.'nin ağırladığı öğretmenlere ve öğrencilere, tur sonunda nostaljik tramvay maketleri hediye edildi.