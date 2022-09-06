“Nostaljik Tramvay” fuar ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Kültürpark'ta uzun yıllar hizmet veren minyatür treni unutamayan İzmirliler Nostaljik Tramvay sayesinde fuar anılarını yeniden canlandırıyor. Kültürpark'ta sefer yapan elektrikli Nostaljik Tramvay büyük ilgi görüyor. Fuar boyunca 18.00-24.00 saatleri arasında Kültürpark'ı ücretsiz turlayan Çiğdem ve Boyoz isimli tramvaylar ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Bu yıl dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu İzmir ile birlikte düzenlenen 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sefer yapan “Nostaljik Tramvay” geçmişe yolculuk yaptırıyor. 1964 yılındaki 33. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ilk kez Kültürpark'ı dolaşmaya başlayan minyatür trenin yerini, geçen yılki Fuar ile birlikte alan Nostaljik Tramvay bu yıl da Fuar'da ziyaretçilere hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş.'nin “Çiğdem" ve “Boyoz" adlı nostaljik tramvayları, Fuar boyunca, minyatür trenin yaklaşık 2 kilometrelik benzer rotasında Kültürpark'ı turluyor.

Fuar ziyaretçileri, 15 dakika sıklıkla Celal Atik Spor Salonu karşısındaki alanda seferlerine başlayan nostaljik tramvaylara büyük ilgi gösteriyor. Başlangıç noktasından tramvaya binen vatandaşlar, yarım saatlik turla Kültürpark'ı gezme şansı yakalıyor. 12 yaşından küçük çocuklar ise ebeveynleri nezaretinde binerek tura katılabiliyor. Küçük yolculara tren maketi ve sürpriz hediyeler de veriliyor. Turlar pandemi koşullarına uygun olarak düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Gevrek” isimli Nostaljik Tramvayı ise Kordon'da çalışmayı sürdürüyor. İlk kez 2020 yılında Kordon'da seferlerine başlayan tramvaylar, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin de gözdesi durumunda. Nostaljik Tramvaylar, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kapanış günü olan 11 Eylül 2022 Pazar gününe kadar turlarına devam edecek.

“Beni çocukluğuma götürdü”

Çocukluğu ve gençliği döneminde Manisa'dan İzmir'e fuara geldiklerini ifade eden Hüseyin Ruhi Pekçetin ve Nimet Pekçetin, “O dönem de minyatür trene binerdik. Birçok ilki İzmir Fuarı'nda gördük. Nostaljik tramvay bizi çocukluğumuza, o dönemki fuar atmosferine götürdü. Fuar'da görünce binmek istedik. Bizim için adeta bizi geçmişe götüren bir zaman yolculuğu oldu” dedi.

“Çocuğumuz bu atmosferi yaşasın istedik”

Sabriye - Nihat Bahadır çifti, 4 yaşındaki kızları Nisa'yı, İzmir Fuarı'nın atmosferini yaşaması için Kültürpark'a getirdiklerini söyleyerek, “Nostaljik tramvayların rengini, dizaynını çok sevdik. En güzeli de isimlerinin İzmir ile özdeşleşen Çiğdem ve Boyoz olması. Nostaljik tramvay bizi eskilere, çocukluğumuzun fuarlarına götürdü. Birlikte hatıra fotoğrafı çektirdik. Bu atmosferi kızımızın da yaşaması ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

“Geçmişe gitmiş gibi hissettiriyor”

Normal tramvayı günlük hayatında kullandığını, ama nostaljik tramvaya hiç binmediğini belirten İlayda Karakaya “Kordon'da gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor, içimde güzel duygular uyandırıyordu. Şehre yeni gelenler için güzel bir görüntü oluşturduğu gibi sembolleri haline de gelebiliyor. Baktığınızda, bindiğinizde geçmişe gitmiş gibi hissettiriyor. Yaşım büyük olmasa bile tarihi vapurlara bindiğimde de kendimi hem rahatlamış hem de zamanda geriye gitmiş gibi hissediyorum. Burada görünce önce hatıra fotoğrafı çektirip ardından da binmek istedim” dedi.