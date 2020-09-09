Nostaljik tramvay İzmir'in 98'inci kurtuluş gününde seferlerine başladı

Son seferini 1954 yılında yapan Nostaljik Tramvay, 66 yıl sonra İzmir'in kalbi Kordon'da 9 Eylül'de hizmete alındı. Nostaljik tramvayın ilk seferine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bağımsızlık mücadelemizin zaferle sonuçlandığı ve Cumhuriyet'e kapı aralayan 9 Eylül kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde tramvaylarımızı hizmete sunmanın onurunu yaşıyoruz. Tramvaylarımızın isimlerini de İzmir'imizle özdeşleşmiş olan ‘Boyoz', ‘Gevrek' ve ‘Çiğdem' olarak belirledik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet vermesi için yaptırdığı üç adet nostaljik tramvaydan ilki İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde hizmete girdi.

Birinci Kordon'da yapılan törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP Parti Meclisi Üyesi (PM) Rıfat Nalbantoğlu, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Murat Bakan, Kani Beko, belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç ve belediye bürokratları katıldı.

İsimleri ‘Boyoz', ‘Gevrek' ve ‘Çiğdem'

Başkan Tunç Soyer konuşmasına, İzmirli yurttaşlara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşadığını söyleyerek başladı. İzmir tarihinde çok önemli bir yeri olan Rıhtım tramvay hattını “Nostaljik Tramvay” adıyla yeniden hayata geçirdiklerini söyleyen Soyer, “Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvaylarımız, İzmir'de 1928 yılından 1954 yılına kadar Güzelyalı-Konak arasında hizmet veren elektrikli trenlerden esinlenerek tasarlandı. Yerli bir firmamızdan temin ettiğimiz araçlarımızı Kordon'un yeşil dokusunu bozmayacak biçimde çevre dostu olarak lastik tekerlekli ve elektrikli şekilde tasarladık. Toplamda 3 adet ve tek vagonla hizmet verecek olan tramvaylarımızın isimlerini de İzmir'imizle özdeşleşmiş olan ‘Boyoz', ‘Gevrek' ve ‘Çiğdem' olarak belirledik. Bugün hizmete giren tramvaylarımızın ikincisi 45 gün sonra, üçüncüsü de 90 gün sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

28 kişi oturma kapasiteli nostaljik tramvayların bin 660 metrelik güzergâhta karşılıklı sefer yapacağını söyleyen Soyer, Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Alsancak İskele ve Alsancak Limanı olmak üzere dört durakta hizmet verecek tramvayların renginin 1900'lü yıllarda İzmir'deki tramvayların renklerinden esinlenerek belirlendiğini söyledi.

İzmir'de sürdürülebilir ve kapsamlı bir ulaşım politikası geliştirdiklerini vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çerçevede toplu ulaşımda raylı ve deniz ulaşımını artırıyor, kara ulaşımında yeni otobüslerimiz ile İzmir'in her tarafına konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlıyoruz. Şehrimizin trafik yükünü azaltmak için özel araç kullanımı yerine bisikletli ve yaya ulaşımını teşvik ediyoruz. İzmirimize geçmişte olduğu gibi yeniden önemli bir ruh kazandıracak nostaljik tramvayımızın yaya ulaşımına da katkı sunacağına inanıyoruz. Bağımsızlık mücadelemizin zaferle sonuçlandığı ve Cumhuriyet'e kapı aralayan 9 Eylül kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde tramvaylarımızı hizmete sunmanın onurunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuklarla birlikte nostaljik tramvayın ilk seferine katıldı.