Nostaljik tramvayın güzergahı geçici olarak değiştirildi

yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül'deki etkinlikler için Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasında hizmet veren nostaljik tramvay hattında düzenleme yaptı. Bugünden itibaren 12 Eylül Pazartesi gününe kadar nostaljik tramvaylar Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Limanı arasında sefer yapacak.

yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül gününde yapılacak etkinlikler için hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihin en büyük kutlamasına sahne olacak Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasındaki sahil kesiminde süren hazırlıklar çerçevesinde nostaljik tramvay hattı güzergahında da düzenleme yapıldı. Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasında yarım saatte bir sefer yapan nostaljik tramvayların bugün saat 15.00'dan itibaren 12 Eylül Pazartesi gününe kadar Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Limanı arasında hizmet vereceği bildirildi.

91. İEF'de nostaljik tramvay keyfi

Bu yıl 2-11 Eylül tarihlerinde uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu ile 91. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarında nostaljik tramvaylar misafirlerini geçmişe götürecek. Geçtiğimiz yıl fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gören “Çiğdem" ve “Boyoz" adlı Nostaljik Tramvayları, İEF'in açıldığı 2 Eylül'den itibaren Kültürpark'ı turlayacak. Her gün saat 18.00'den itibaren başlayarak 24.00'e kadar devam eden turlar, 91. İEF'in son günü 11 Eylül Pazar'a kadar sürecek. 15 dakika sıklıkla çalışacak nostaljik tramvaylar, Celal Atik Spor Salonu'nun karşısından hareket edecek.