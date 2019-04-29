Numaralı gözlükler tarih oluyor

Dr. Mehmet Helvacıoğlu, her hastanın smart mercekler için uygun olmadığını belirterek, "Kişinin yaşı, beklentisi, mesleği, kornea, retinada ve makulada problem olup olmadığı ayrıntılı olarak araştırılıp operasyona karar veriliyor" dedi.

Akıllı göz içi mercekler ile uzak, yakın ve orta mesafe görme bozukluklarından aynı zamanda da katarakttan veya katarakt riskinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, halk arasında akıllı lens veya akıllı mercek olarak adlandırılan smart mercekler hakkında bilgi verdi. Smart merceklerin, Bifokal ve Multifokal olmak üzere gruplara ayrıldığını ifade eden Helvacıoğlu, "Bunlar özellikle kataraktı olan kişilerde tercih ettiğimiz ama görme kusurları olan ve gözlükten kurtulmak isteyen kişilerde de kataraktı olsun veya olmasın tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Multifokal merceklerde önemli olan kişinin yaşı, hangi mesafede daha aktif çalıştığı ve retina dediğimiz göz arkasında problem olup olmadığıdır. Retinada problemi olan kişilerde ve sarı nokta dediğimiz makulada ödem, kanama ya da farklı sorunları olanlarda smart mercekleri kullanamıyoruz" diye aktardı.

Akıllı lens tedavisi uygulanacak hastanın ayrıntılı olarak muayene edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, "Bizler gelen hastalarımızın önce göz numaralarını belirliyoruz. 'Ardından kornea ve retinada problem var mı?' diye bakıyoruz; görme alanı, tomografi ve diğer teşhis yöntemleriyle ayrıntılı muayene ediyoruz. Smart mercek için uygun olanları ameliyat için ele alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yüzden çok güvenilir ve kişiye bağlı hataları da ortadan kaldıran sistem"

Yaş kriterinin akıllı mercek tedavisi için önemli bir etken olduğuna değinen Op. Dr. Helvacıoğlu, "Smart mercek tedavi yöntemiyle gözlükten kurtulmak için başvuran hastalarımızda öncelikle yaş kriterine bakıyoruz. Kırk yaş üstü kişilerde hem kataraktı ve ömür boyu bir daha katarakt riskini, hem de uzak yakın ve orta mesafe gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Biz operasyonlarımızı Catalys dediğimiz göze girişlerin de lazer ile olduğu tam bıçaksız ameliyat yöntemi ile gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem hata payını ortadan kaldırdığı için komplikasyon açısından çok minimum komplikasyon oranlarına sahip, bu yüzden çok güvenilir ve kişiye bağlı hataları da ortadan kaldıran çok mükemmel bir sistem" şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Kişinin yaş ve göz numarasına uygun olarak smart merceği implante ediyoruz. Smart mercekte kişinin yaşı kadar mesleğini de göz önünde bulunduruyoruz. Masa başında çalışan, bilgisayar ekranına bakan, diş doktoru, terzi gibi yakın mesafeyi daha sık kullanan kişilerde smart mercekleri tercih ediyoruz. Kişinin beklentisi de seçilecek tedavi yönteminde belirleyici bir etken.

Yani akıllı lensler ile miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi gözün tüm kırma kusurlarını kişinin hayat şartlarını, mesleğini, beklentisini dikkate alarak ortadan kaldırıp, gözlükten kurtarabiliyoruz. Aynı zamanda katarakt riskini de önlemiş oluyoruz."