O hastanenin doktorundan gururlandıran başarı

Dr. H. Armağan Uysal, Avrupa ve Avrupa dışı ülkelerden toplam 109 nöroloji doktorunun katıldığı Avrupa Nöroloji Sınavını başarıyla geçerek yeterlilik belgesi aldı.

Bu yıl 11'inci kez Avrupa Nöroloji Akademi Kongresi sırasında Oslo'da düzenlenen Avrupa Nöroloji Sınavının (The European Board Examination in Neurology) sonuçları belli oldu. 2009 yılından bu yana her yıl gerçekleşen ve 2019 yılına kadarki sürede Avrupa'daki tüm hastanelerden sadece 374 nöroloji uzmanının başarılı olabildiği sınavda, Medical Park İzmir Hastanesi Nöroloji Doktoru H. Armağan Uysal da sınavı geçerek yeterlilik belgesini almayı başardı.