"Obezite ameliyatı depresyonun belirtilerini azaltıyor"

Obezite Cerrahisi Uzmanı Tufan Ergenç, depresyon ve obezite arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve yapılan bilimsel çalışmaların da bunu doğruladığını dile getirdi. Sadece kilolu olmanın ya da sadece depresyonda olmanın çoğu zaman birbirinden bağımsız olmadığını ve ikisi arasında kopmaz bir bağlantının olduğunu söyleyen Ergenç, yapılan obezite ameliyatlarından sonra bireylerin kendilerini psikolojik anlamda da toparlamaya başladığını ve depresyon belirtilerinde yadsınamayacak derece bir azalmanın görülmeye başlandığını belirtti.

Yapılan önceki araştırmalar ve güncel araştırmaları da dikkate alarak iki kavram arasındaki ilişkiyi yorumlayan Ergenç, "Obezite ve depresyonun karşılıklı bir ilişkisi vardır. Obezitenin depresyona öncülük ettiğini gösteren sayısız çalışma mevcuttur ve ayrıca depresyonla baş eden bu kişiler sıklıkla aşırı kilolu ya da obez olur. Bu da ikisi arasındaki mevcut bir ilişki olduğuna kanıttır. Bu duruma örnek vermek gerekirse, mide küçültme ameliyatları sonunda hayat kalitesi artan kişilerin kilo kaybı ile beraber depresyon seviyelerinde de azalmada görülür. Hayat kalitesi artan ve kilo kaybı gösteren bireyde zamanla psikolojik anlamda toparlanma da görülmeye başlanır” dedi.

Ameliyat sonrası sonuçlar değişken olabiliyor

Tüm bu olumlu sonuçlara rağmen yine de mide küçültme ameliyatları sonuçlarının kişiden kişiye değişken olduğunu da ekleyen Ergenç, "Klinik çıktıların belirleyiciliğini iyi tanımlamak gerekir. Çünkü mide küçültme ameliyatları birçok obezite hastası ve yetişkinde düzenli ve önemli biçimde kilo kaybetmede önemli artış olarak görülen bir tür olmasına rağmen görülen psikolojik ve depresyon etkilerinin seyri her hastada farklıdır. Önceki çalışmaların verileri, geleneksel prosedürlerle tedavi edilene kıyasla mide küçültme ameliyatı olan kişiler kıyaslandığında depresyonun verilerinde daha hızlı değişkenlik olduğudur. Diğer çalışmalar ise mide küçültme adaylarında yüksek depresyon belirtilerinin olduğunu ve tedavi sonrası bu hastaların giderek depresyona dair semptomlardan uzaklaştığını bize söylemektedir” diye konuştu.