Obezite ameliyatı olmaya Almanya'dan geldi, 10 günde 10 kilo verdi

Son olarak 85 kilonun üzerine çıkan, kilolarına ek olarak kolesterol ve şeker seviyesi de yükselen Aleyna, yaptığı araştırmalar sonucu İzmir'e gelerek robotik cerrahi ile tüp mide ameliyatı oldu. 52 kiloya kadar düşmek istediğini söyleyen genç kız, ameliyattan sonraki 10 günde 10 kilo vererek hedefine bir adım daha yaklaştı.

19 yaşındaki Aleyna Ocak'ın lise yıllarında ders stresiyle birlikte yediği yemek miktarını artırması ile birlikte kilo alması kaçınılmaz oldu. Ailesinin Berlin'de işlettiği otelde muhasebe biriminde de çalışan Aleyna'nın ilk hayali bu yıl gerçek oldu ve üniversiteyi kazanarak, İşletme Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Yaklaşık 5 yıldır sahip olduğu fazla kilolarından kurtulmak için farklı diyetler denediğini, spor yaptığını anlatan Aleyna Ocak, “O kadar çabalamama rağmen kilo veremeyince ister istemez kendimi saldım. Aileme ameliyat olmak istediğimi söyledim, onlar da onay verince araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda İzmir'de Doç. Dr. Varlık Erol'un ismi önerilince soluğu İzmir'de aldım” dedi.

Da Vinci Robotik Cerrahi ile ameliyat oldu

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol tarafından ilk kontrolleri yapılan Aleyna Ocak'ın test sonuçları istenilen düzeyin üzerindeydi. Doç. Dr. Erol, “Tahlillerde açlık şekeri 130'du. İnsülin düzeyi ise 33 civarındaydı ve kolesterolü de çok yüksekti. Hastamızı da Vinci robotik cerrahi ile ameliyata aldık. Robotlu cerrahinin, laparoskopik cerrahiden çok fazla avantajı var. Robotun görüntüsü 3 boyutlu, ileri teknolojik bir görüntüleme yöntemine sahip. Hastanın iyileşme süreci hızlanıyor. Ameliyat sonrası ağrı ve kanama çok az oluyor. Ve tüm bunlar da bize hastanın iyileşme sürecini kısaltan ve ameliyat konforunu artıran bir operasyon süreci olarak geri dönüyor” dedi.

5 köfte yerine 1 köfteyle doyacağım

Ameliyatın üzerinden geçen 10 günde 10 kilo vererek, 75 kiloya düştüğünü anlatan Aleyna Ocak, “Hızlı bir kilo verme süreci yaşıyorum. Amacım 52-55 kilo arasına inebilmek. Artık üniversiteyi de kazandım ve ben de zayıf bir insan olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Üzerime yakışanı giymek istiyorum. Bu arada düzenli sporumu da yapmak istiyorum. Eski kıyafetlerimden en çok sevdiklerimi daraltırım ama geri kalanı daha kilolu insanlara vermeyi düşünüyorum. Şu an beslenme açısından sıvı dönemindeyim ve sonrasında püre dönemine geçeceğim ancak normale döndüğümde, eskiden 5 köfteyle doyuyorsam, 1 köfteyle doyar hale geleceğim. Tabi önemli olan kilomu koruyabilmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım” diye konuştu.

Midesinin 4'te 3'ü alındı

Genç kızın, tüp mide olarak ifade edilen “sleeve gastrektomi” ameliyatı olduğunu belirten Doç. Dr. Varlık Erol, “genellikle verilmesi gereken kilo miktarı arttıkça, kilo verim hızı da artar. Biz hekimler olarak yavaş ve emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Ben bu ameliyatı olduktan sonra kilo kaybetmeyen kimseyi görmedim ancak mühim olan ameliyatın 3'üncü ya da 5'inci yılında verilen kiloyu hala koruyabilir durumda olmak. Şu an hastamızın midesinin 4'te 3'ünü aldık. Bu nedenle 4-5 kaşık yemekle doyar hale geldi. Ancak ilerleyen zamanlarda ‘nasılsa kilo verdim, midem küçüldü' diyerek yemeye başlarsa kaybetmeye başlar. Bu nedenle tüp mide ameliyatlarında önemli olan kilo vermekten çok verilen kiloyu koruyabilmektir” şeklinde konuştu.