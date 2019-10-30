"Obezite astıma yol açabiliyor"

Karın ve bel çevresindeki aşırı yağlanmanın sağlığı tehdit ettiği ve obezitenin en önemli işaretlerinden biri olduğu biliniyor. Yapılan yeni bir araştırma ise akciğerlerde yağ birikebildiğini ve obezite ile bu durum arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma sonuçları, astımın obez ve aşırı kilolu insanlarda neden daha yaygın şekilde görüldüğünü de açıklamaya yardımcı oluyor.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan bilim insanları, astım nedeniyle ölen hastalar ve astıma bağlı olmayan nedenlerle hayatını kaybeden kişilerden alınan bin 300 akciğer doku örneğini inceledi. Hastaların tamamının akciğerlerinin hava yollarında yağ dokusu bulundu. Ancak aşırı kilolu ve obez hastaların, diğerlerinden daha yüksek seviyelerde akciğer yağına sahip olduğu görüldü. Vücut kitle indeksi (VKİ) arttıkça, akciğerdeki yağ birikiminin de arttığı tespit edildi. VKİ değeri ve akciğer yağlanmasındaki artışın, akciğer hava yollarının kalınlaşmasına ve iltihaplanmaya yol açtığı belirlendi.

Akciğerler de risk altında

Araştırmanın sonuçlarının obezite-astım arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olabileceğini söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, “Araştırma bize şunu gösteriyor; akciğer hava yollarında biriken yağlar bu bölgede kalınlaşmaya neden oluyor. Bu da akciğerlere giren ve çıkan hava akışını sınırlıyor. Obez bireylerde akciğerlerde biriken yağlar ve buna bağlı kalınlaşma da artıyor. Bu da obezite hastalarında görülen astım semptomlarındaki artışı kısmen açıklıyor” diye konuştu.

Ergenç, “Obezitenin birçok farklı hastalığa neden olduğu biliniyordu. Şimdi bu hastalıklar arasında akciğer hava yollarında yağ birikimi ve buna bağlı olarak astım gelişimini de ekleyebiliyoruz. Obezite çağımızın en yaygın görülen ve en tehlikeli hastalarından biri. Aşırı kilo sorunu yaşayan hastaların genel sağlıkları açısından mutlaka uzman bir hekime başvurarak gereken tedaviyi almalarını öneriyoruz” dedi.