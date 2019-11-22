Obezite ürolojik hastalıkları tetikliyor

Dr. Ömer Demir, obezitenin insanların yaşam kalitesini düşüren ve gün geçtikçe artan bir sağlık sorunu olduğunu, eskiye göre küresel anlamda daha fazla kişiyi etkilediğini söyledi. Demir, sıklıkla hipertansiyon, şeker, kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıklara yol açtığı bilinen obezitenin, ürolojik rahatsızlıkları da tetikleyen en büyük etkenlerden biri olduğu ve tedavi edilmezse bu anlamda ciddi problemlere yol açacağını da belirtti.

Obezitenin günümüzde dünya çapında küresel bir sorun olduğunu ve pek çok hastalığa zemin hazırladığını belirten Dr. Ömer Demir, rahatsızlığın hem kadınları hem de erkekleri etkilediğini belirtti. Demir, "Erkeklerde, akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan kanser türü olan prostat kanseri için önemli risk faktörlerinden biri obezitedir. Prostat kanserine yakalanmış obez hastalarda hastalığın seyrinin kötü ilerlediğini ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bunun dışında obezite, erkeklerde hormonal değişikliklere yol açarak kısırlığa testosteron seviyesindeki düşme ve penis damarlarında yaptığı bozulma sebebiyle iktidarsızlığa (erektil disfonksiyon) ve prostat büyümesine neden olur. Ayrıca obez hastalarda meydana gelen bazı metabolik değişikliklere bağlı olarak böbrek taşı oluşumu, idrar yolu infeksiyonu veya böbrek yetmezliği gibi diğer hastalıklar daha sık görülmektedir" dedi.

Ürolojik problemlere yol açıyor

Öte yandan obezitenin, kadınlarda da bazı ürolojik problemlere yol açtığını vurgulayan Demir, "Kadınlarda bazı ürolojik problemlerin kaynağı obezite olabiliyor. Bu problemlerin arasında idrar kaçırma en sık rastlanan durumlardan biridir. Obezite ve fazla kilo, alt karın bölgesindeki organlara (rahim, mesane ve vajina) baskı yaptığından ve karın içi basıncını artırdığından dolayı idrar kaçırmaya neden olmaktadır; ayrıca idrar kaçıran insanlar, suyu az içtiklerinde daha az idrar kaçıracaklarını ya da kaçırma riskinin olmayacağını düşündükleri için su tüketimlerini kısıtlamaktadırlar. Bu durum zaten obez hastalarda daha sık görülen böbrek taşı, idrar yolu infeksiyonu ve böbrek yetmezliği riskini daha da artırmaktadır" şeklinde konuştu.

Obezitenin her iki cinste de bazı ortak sorunlara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Demir, “Obezite, genel olarak kadın ve erkekte özellikle cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Genç erkeklerde testosteron düzeylerini etkileyerek sperm sayısını, kalitesini ve hareket kabiliyetini azaltıyor. İleri yaş erkeklerde ise obeziteyle birlikte görülen hormonal değişimler erektil disfonksiyon ve cinsel istekte azalmaya neden olmaktadır. Benzer durum kadınlarda da görülmektedir. Obezite genç yaştaki bayanlarda doğurganlıkta azalmaya neden olurken ilerleyen yaşla birlikte cinsel istekte azalma ve diğer cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır" diye aktardı.