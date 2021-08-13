Obinna Nwobodo: “Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer”

Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, yeni sezonda taraftarların desteğiyle beraber hedeflerine varmak istediklerini söyledi. Obinna, performans açısından hep iyi olmak istediğini kaydederek, “Her geçen gün daha iyi olmak istiyorum” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk haftasında karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesinin öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu hazırlıklar kapsamında Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma çalışmalarıyla başlayan futbolcular, pas çalışması ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Dzenan Burekovic takımdan ayrı olarak çalıştı.

“Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer”

Antrenman öncesinde Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, “Yeni sezon için takım olarak hazırız. Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer. Taraftarlarımızın desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Bizim 12. adamımız, bizim için çok değerliler. Onların statta olacağını, bizi sürekli destekleyeceklerini bilmek çok değerli. Umarım hep birlikte hedeflerimize varırız” dedi.

“Her geçen gün daha iyi olmak istiyorum”

Geçtiğimiz sezon katıldığı Göztepe'de başarılı bir performans sergileyerek ilk 11'de kendine yer bulan Obinna Nwobodo, sözlerini şöyle sürdürdü: “Performans açısından hep iyi olmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hocalarımı sürekli dinliyorum ve her geçen gün daha iyi olmak istiyorum.”