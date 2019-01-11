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Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ce

IHAAW184604-ASA/11-01-2019 - Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir’de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.

IHAAW184604-ASA/11-01-2019 - Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi. 11.01.2019 18:46:04 TSI NNNN

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