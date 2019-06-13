Ödemiş Belediyesi çalışanlarından Kızılay'a bağış desteği

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediye çalışanları, Türk Kızılay'ına kan bağışı bulundu. Belediye hizmet binasında yapılan kan bağışında 30 ünite kan toplandı.

Ödemiş Belediyesi çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulunmak için hizmet binasında toplandı. Çalışanlar, tek tek kan verirken, bağışta 30 ünite kan toplandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediyenin Kızılay'a destek olmak amacıyla belirli periyotlarda kan bağışı kampanyası çalışmalarını yaptığını ifade ederek, "Belediye hizmet binası giriş katında düzenlenen kan bağışına belediye çalışanlarımız destek verdi. Doktorlar nezdinde testler ve kontroller yapıldı. Testler sonucunda 5 kişi kan veremezken, 30 çalışan kan bağışında bulundu" dedi.

Türk Kızılay yetkileri de, belediye bünyesinde düzenlenen kan bağışına destek verenlere teşekkür etti.