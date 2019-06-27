Ödemiş Bilim Sanat Merkezi eğitime hazırlanıyor

Ödemiş Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), kentte önümüzdeki dönem faaliyete geçmesi bekleniyor. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve Denetimli Serbestlik Müdürü Timuçin Göç de, merkeze bir ziyaret yaptı. Konuk heyet, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ödemiş Ticaret Odası ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdikleri meslek edindirme kursları kapsamında, denetimli serbestlik mahkumları için verilen boyacılık kursu eğitimini de inceledi.

Konuklar, öğretici usta Azmi Uydu'nun verdiği eğitimler sonucunda ders alan kursiyerlerin meslek edinmiş olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kursiyerlerin çok istekli ve azimli oldukları da belirtildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, katkılarından dolayı ÖTO'ya, öğretici usta Azmi Uydu'ya teşekkür ederek, kurslar sayesinde denetimli serbestlik mahkumlarına meslek kazandırıldığını, bu kişilerin topluma geri kazandırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de, "Biliyoruz ki gelir ve refah seviyesinin yükselmesi, suça eğilimlerini azaltmaktadır. Bu nedenle mahkumların meslek sahibi olması hayatlarını çalışarak düzenli bir şekilde sürmeleri demektir. Bu proje ile amaçladığımız mahkumların hayata tutunmaları ve sosyalleşmelerinin ilk adımı atılmış oluyor. Buna da vesile olmaktan Ödemiş Ticaret Odası olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Boyama kursu alan mahkumlar, yaz tatili süresince okulları boyayarak bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlayacaklar” dedi.