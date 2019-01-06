Ödemiş Çevre Yolu için gözler 2019'da

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki trafik ve otopark sorunu her geçen gün artıyor. Trafik sorununa çözüm olarak çevre yolu ve ilçe merkezine açılacak yeni otoparklar görülüyor. Günde 12 bine yakın aracın şehir merkezinden geçiş yaptığı Ödemiş, çevre yoluna kavuşacağı günü bekliyor. 3 kilometrelik bölümde 6 ayrı trafik ışığı bulunurken otopark sıkıntısı nedeniyle caddelere yapılan parklar da 18 kilometrekarelik Ödemiş ilçe merkezinde trafikte geçen süreyi artırıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün geçen yıla ait trafik ve ulaşım bilgilerine göre Ödemiş ilçe merkezinde günde 12 bine yakın araç çevre yolu olmadığı için Ordu Caddesi-Mithatpaşa Caddesi-Atatürk Caddesi'nden oluşan güzergâhta ilçenin ana caddelerini kullanıyor. 3 kilometrelik güzergâh hem şehrin hem de çevre ilçelere giden karayollarının yükünü çekiyor. Ağır vasıtalar ise Cumhuriyet Ortaokulu önündeki trafik ışıklarından Emmioğlu Caddesi-Tavas Sokak-Millet Caddesi-Karşıyaka Caddesi-Şehit Özpolat Caddesi-Menderes Caddesi güzergâhına yönlendiriliyor. Tırlar, kamyonlar, otobüsler şehir içindeki bir kısmı otopark gibi kullanılan caddelerde adeta slalom yaparak ilerlemeye çalışıyor. Özellikle uzun araçlar, kavşak çevrelerine yapılan araç parkları nedeniyle dönüşlerde oldukça zorlanırken bu durum trafikte aksamalara da yol açıyor.

3 kilometrede 6 ayrı trafik ışığından geçiliyor

Ağır vasıtalar dışındaki araçlarsa Ordu Caddesi-Mithatpaşa Caddesi-Atatürk Caddesi güzergâhında tek şerit üzerinde ilerleyip trafik ışıklı beş ayrı kavşakta bekleme yapıyor. 3 kilometrelik güzergâhta özellikle mesai bitimlerinde trafik ışıklarında araç kuyrukları gün geçtikçe uzuyor. Yağışlı havalarda ise trafikteki araç sayısı daha da arttığından Ödemiş'in ana caddeleri geçit vermiyor. Üç caddeden oluşan ana arterdeki yoğunluk Saraçoğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Adnan Menderes Bulvarı ve Beşgöz Caddesi gibi ana caddeleri de etkiliyor. Özellikle hafta sonları Bozdağ, Gölcük, Birgi gibi sayfiye yerlerinden dönüp İzmir yönüne gitmek isteyen araçlarla birlikte trafik ışıklarındaki araç kuyrukları bir önceki trafik ışığına kadar uzanıyor.

66 bini aşan trafiğe kayıtlı araç sayısı ve otoparka dönüşmüş cadde ve sokaklarıyla trafik sorununun her geçen gün daha da fazla hissedildiği 133 bin nüfuslu Ödemiş'te bu sıkıntılara bir parça da olsa çözüm olarak görülen çevre yolunun ise Ödemiş'in batı girişinden başlayıp şehir merkezini güneyinden kuşatıp Birgi-Kiraz kavşağına kadar uzanan bir güzergâhta uzanması planlanıyor. Tıpkı Bayındır ve Kiraz'da olduğu gibi Torbalı-Bayındır-Ödemiş-Kiraz bölünmüş yol projesi kapsamına dahil edilen Ödemiş'in çevre yolu projesinin kamulaştırma görüşmelerinin Karayolları Genel Müdürlüğünce sürdürüldüğü biliniyor.

Yıllardır gündemde

2008 yılında Ödemiş Belediyesinin çevre yolu için başlattığı girişimler, 18. madde uygulamalarının iptali ve tapuların iadesiyle sonuçsuz kalırken geride kalan 10 yılda sadece Menderes Caddesi'nin devamı olarak karayolları şantiyesine çıkan alternatif çevre yolu açılabildi. Otogarı dahi çevre yoluna entegre şekilde planlanan Ödemiş'te gözler Karayolları Genel Müdürlüğünün çevre yolu için ilk kepçeyi vuracağı güne çevrildi.