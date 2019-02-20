Ödemiş CHP İlçe Başkanı istifa etti

CHP Kadın ve Gençlik Kolları yönetim kurullarının istifasını verdiği Ödemiş'te, ilçe yönetiminde başka istifaların da söz konusu olduğu öğrenildi.

Meclis üyesi aday listelerinin kesinleşmesi sonrası CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi'den istifa kararı geldi. Kiremitçi, "24 Haziran seçimlerinden beri süre gelen 10 aylık bir yönetim kadromuz var. Bu görevi başarılı şekilde sürdürdük, başarı elde ettik. 24 Haziran seçimlerinde AKP'li bir belediyeye rağmen birinci sırada bitirdik. Belediye başkanlığı aday adaylığı sürecinde adayları bir araya getirirken ılımlı ve olumlu bir yol izledik, örgütümüzü dimdik ayakta tuttuk. Ne var ki bu yaşanan süreçte mevcut belediye meclisi üyesi aday listesi oluşturulurken ele almış olduğumuz, adayla birlikte mutabakata vardığımız listenin dışında Genel Merkez'in tamamen bizim dışımızda yani ilçe yönetimi ve örgütün dışında kararlar almasından dolayı örgütten gelen arkadaşlarımızın bu listede yer almamasından dolayı yönetim kurulumuzun onuru ve gururu ile oynanmıştır" dedi.

İstifa eden İlçe Başkanı Kiremitçi, "Biz her ne olursa olsun bu süreçte CHP bayrağını hiç terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı da aynı şekilde sürdüreceğiz. Liyakatin olmadığı ortamda, başkan adayımızı da rahatlatmak için bugün itibariyle ilçe yönetimimle görüştüm. Bugün itibariyle ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğimden ayrılma kararı aldım. Bu karar tamamen şahsım tarafından alınmıştır. İlçe yönetiminin yok sayıldığı, şahsımın yok sayıldığı bir yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. 30 yıldır siyasetin içindeyim, 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bu saatten sonra ne çizgim değişir ne yörüngem değişir. Aynı kimlik altında yaşamaya devam edeceğim. Örgütün arkasında olacağım. Üyeliğimle bir alakası yok, sadece ve sadece yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. Yönetim kurulunda birkaç arkadaşımızın daha istifası var. Onların istifalarını da kendi istifamla birlikte il başkanlığımıza yönlendiriyorum. İl yönetimimizin kararı doğrultusunda ilçe yönetimi oluşturulacaktır. İlçe ayaktadır, örgüt ayaktadır. Ben ilçe başkanı olarak sadece bir sembolüm. Bir Mehmet gider başka Mehmetler gelir. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü güçlüdür, bu seçimi de kazanacaktır. Ama kendi şahsımın yok sayılmasından dolayı istifa ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadın ve gençlik kolları yönetimleri de istifa etti

CHP Ödemiş ilçe yönetim kurulundan 4 ya da 5 üyenin daha istifa etmek üzere olduğunu, CHP Ödemiş Kadın Kolları ve CHP Ödemiş gençlik kolları yönetiminin tamamen istifa ettiğini açıklayan Kiremitçi, şöyle devam etti:

"Gençlik kolu başkanlığı yapmış ve bizim yönetimimizde de yer almış arkadaşımız o da gençlik kolu kontenjanından girmesi gerekiyorken öngördüğümüz sıralamanın dışında yer aldığı için gençlik kolları bu yüzden istifa etti. Ben de ilçe yönetimimden gelen iki tane üyemi bu listede yer aldıramıyorsam, ben bu yetkimi kullandıramıyorsam mutabakatı burada sonlandıramıyorsam benim de gururum var, temsil ettiğim bir makam var. Bu makamda durmamın bir anlamının kalmadığını düşündüm. Aday kim olursa olsun arkasında duracağımıza, birlikte yürüyeceğimize ilçe örgütü olarak zaten söz vermiştik. Biz bu çalışmayı yaparken isimci olmadık. Kimseye yandaş olmamak üzere yola çıkmıştık. Bunu da yaptığımız çalışmalarla sergiledik, ortaya koyduk. Aynı yerdeyiz, aynı duruştayız. Yan yandaş değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi için Ödemiş için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tavrımız tamamen genel merkeze. Genel merkezin il ve ilçe yönetimlerini yoksaymayıp bizleri dinlemesini beklerdik. Böyle bir yöntem gerçekleşmedi."