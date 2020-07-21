İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın çıktı.


Ödemiş Devlet Hastanesinin morg bölümünün çatısında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada hasta ve hasta yakınları hastaneyi hemen boşalttı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Korkutan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.