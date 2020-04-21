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Ödemiş ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçları kapatıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde TÜGVA tarafından başlatılan kampanya kapsamında mahalle bakkallarında borcu olan vatandaşların borçları kapatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde TÜGVA tarafından başlatılan kampanya kapsamında mahalle bakkallarında borcu olan vatandaşların borçları kapatıldı.


Türkiye Gençlik Vakfı Ödemiş İlçe Temsilciliği, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan borçlarını kapattı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan TÜGVA Ödemiş ilçe temsilcisi Halil Akgün, TÜGVA olarak yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, hayırseverlerin katkıları ile önceden belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan borçlarını kapattıklarını belirtti. Akgün, “Korona virüsü salgın hastalığı dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntıları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya özen gösteriyor. Bu kapsamda daha önce gıda yardım paketi ve ekmek dağıtımı gibi çalışmalar yapmıştık. Bugünde hayırseverlerimizin katkıları ile mahallelerimizde tespit ettiğimiz 25 kişinin bakkallara olan borçlarını kapattık. Böylelikle hem bakkallarımıza katkı da bulunmuş olduk hem de hemşehrilerimizin sıkıntısını giderdik” ifadelerini kullandı.


Akgün, Ödemiş TÜGVA olarak yardım faaliyetlerine aralıksız olarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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