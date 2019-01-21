Ödemiş, İzmir derbisinde kazanmayı bildi

gruptaki ikinci yarının ilk maçında, İzmirspor'u konuk eden Ödemişspor rakibini geriden geldiği maçta 3-2 yendi.

grupta, Ödemişspor ile İzmirspor karşı karşıya geldi. Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynan maçta geriye düşen ev sahibi Ödemişspor, rakibini 3-2 yenmeyi başardı. Bu skorla Ödemiş temsilcisi, ikinci yarının ilk maçına galibiyetle başladı.

Ödemişspor, 14. haftada elde ettiği bu galibiyetle İzmirspor ile puan farkını 7'ye, Burhaniye deplasmanında golsüz eşitliği bozamayan Çiğli Belediyespor ile de 5'e indirerek önemli bir adım attı.