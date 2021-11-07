Ödemiş Kestane Festivali ile şenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile bu yıl Ödemiş Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Kestane Festivali" ilçede coşku yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun da katıldığı etkinliklerde ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan kestanenin tanıtımı ve pazar payının artırılması için yapılacak çalışmalar gündeme geldi.

Türkiye'nin sayılı kestane üretim merkezlerinden Ödemiş'te festival coşkusu yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Ovacık köyündeki festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Eriş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde kestanenin tanıtımı ve pazar payının artırılması için yapılacak çalışmalar da ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin üretici ve köylülerin tarımsal faaliyetlerini her alanda desteklediğini söyleyen Mustafa Özuslu, “Türkiye'de üretilen her 100 kilogram kestanenin 20'si bu havzada çıkıyor. Kestanenin ülkeye ve dünyaya tanıtılması için çabalıyoruz. Pazarlanması için uğraşıyoruz” dedi.

“Kestanenin ömrü kısaldı”

Bıçakçı Mahallesi Muhtarı Yusuf Erdinç ise, “Köylerin bir bir boşaldığı bugünlerde bizi ayakta tutan kestane, ülkemiz için değerli bir meyvedir. Üretim ve tüketimde büyük yararları var. Eskiden kestane üretimi babadan oğula kalan bir meyve olarak bilinirdi ama son zamanlarda hava şartları ve hastalık nedeniyle kestanenin ömrü kısaldı. Her yıl dikim yapılmasına rağmen üretim azalıyor. Bu durum bizi üzüyor. Kestane üreticileri devlet tarafından desteklenmeli ve hastalıkların üzerinde daha fazla durulmalı.

Kestane üreticisi desteklenmezse ürün bugün bizleri doyursa bile gelecek yıllarda böyle olmayacak" diye konuştu.