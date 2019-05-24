Ödemiş Müzesi, öğrencilerin akınına uğradı

Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler, Ödemiş Müzesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Müzeler Haftası nedeniyle sergiler ve öğrencilerin yoğun ziyaretiyle hareketli olan Ödemiş Müzesi, bu kez İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İMTAL) öğrencilerini konuk etti. Müze Müdürü Feride Kat, hem tarihi eserlerin tanıtımını yaptı hem de Ödemiş Müzesi'nin yöredeki tarihi dokuya sahip çıkmak üzere gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

İMTAL Müdürü Nazmi Eker ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği ziyarette Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat, öğrencilerin yaşadıkları çevrenin geçmişi ve sahip olduğu özellikleri bilerek gelişmesinin önemine vurgu yaptı. Ödemiş Müzesi'nde öğrenci gruplarını konuk etmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Kat, tarihi eserlerin korunması ve yarınlara aktarılması konusunda görevin gençlerde olacağını belirtti. Kat, öğrencilerden çevrelerinde tarihi eser kalıntılarına rastlamaları ya da bu şekilde söylemleri duymaları durumunda Ödemiş Müzesi yetkililerine bilgi vermelerini de istedi.