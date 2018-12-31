Ödemiş OSB'de yeni yıl müjdesi

1994 yılından beri hareketlenmeyi bekleyen Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde, ilk inşaat ruhsatı verilere fabrika inşası için çalışmalara başlandı. Bitkisel çay üretiminin yapılacağı fabrikada, ilk etapta 20 çalışanın istihdam edileceği açıklandı.

Ödemiş ilçesinde, 2015 yılından bu yana altyapı çalışmalarıyla yatırıma hazır hale getirilen Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde, yükselecek ilk fabrikanın ruhsatı verildi. Ödemiş-Kiraz kara yolu kıyısında yer alan parselde iş makineleri sahaya inerken, fabrikanın bitki çayı üzerine üretim yapacağı belirtildi.

İlk inşaat ruhsatı içinde bir tören düzenlendi. Ödemiş OSB'deki mini törende konuşan Ödemiş Belediye ve Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, "Gururluyuz. Olmaz denilen, ütopya olarak görülen bir yerde fabrikalar yükselmeye başlıyor. Bugün kapısından bölünmüş yol geçen, gelecekte demir yolu hattı üzerinde yer alan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ilk fabrika için inşaat ruhsatımızı kestik. Şu anda tüm parselleri dolu olan Ödemiş OSB'de ayrıca 20 yatırımcı sırada bekliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı ve Ödemiş OSB Başkanvekili Rıfat Eriş de, Ödemiş OSB'nin Ödemiş'teki üretimin gelişmesi ve disipline edilmesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti. Eriş, "Organize sanayi bölgeleri kuruldukları kentlerin yaşantısını külliyen etkiler. Ödemiş'te de OSB faaliyete geçtiğinde bunu göreceğiz. Daha disiplinli, uluslararası standartlara uygun üretim sağlanacaktır diye düşünüyorum. Hem ufukları açacak, hem üretimi disipline edecek OSB ile işlerin de büyüyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Daha fazla insanımıza istihdam sağlayacağız"

Şu anda Ödemiş Sanayi Sitesi'nde yedi çalışan ile sürdürdükleri bitkisel çay üretimini Ödemiş OSB'de kuracakları fabrika ile kapasitelerini artırıp ilk etapta 20 çalışanla gerçekleştireceklerini söyleyen yatırımcı Ahmet Değirmen ise şu ifadelere yer verdi:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Ödemiş OSB'deki tesiste kurutma, işleme ve paketleme işlemlerini yapacağız. Şu anda zaten kapasitemiz tamamen dolu. Yeni büyük bir tesis ile daha da işimizi büyütüp hem daha fazla insanımıza istihdam sağlayacağız, hem de Ödemiş ekonomisine katkı sunacağız."

Törene ayrıca; yatırımcı Değirmen ailesinin fertleri ve OSB yetkilileri katıldı.