Ödemiş patatesi doğal deposunda beklemede

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri yağışların bitmesini beklerken, yağışlar nedeniyle söküm yapamayan üreticilerin bir kısmı toprak altındaki ürünü korumak için tarlaları elyaf örtüyle kapattı.

İzmir'deki Ödemişli patates üreticisi ve tohum bayiliği yapan ziraat mühendisi Özkan Akgün, üreticinin yağışların ardından tarladaki patatesi sökmeye başlayacağını söyledi. Pazarda bir daralmanın söz konusu olduğunu belirten Akgün, Türkiye'de aylık 250 bin ton olan tüketimin 100 bin tonun altına düştüğünü iddia etti. Marketlerdeki fiyatların yüksek olmasının da tüketimde daralmaya yol açtığını belirten Özkan Akgün, fiyatların biraz daha yükselebileceğini vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Ödemiş temsilciliği de yapan Akgün, şunları söyledi:

"Ödemiş'te geçtiğimiz günlerde başlayan patates sökümleri yağışlar nedeniyle duraksamaya başladı. Fakat Ödemiş toprağı geçirgen kumlu özelliğe sahip olduğu için, yağmur yağsa da birkaç gün sonra söküm yapılabilme özelliğine sahiptir. Şu an itibarıyla Ödemiş'te patatesin yüzde onunun söküldüğünü söyleyebiliriz. Yani yüzde 90'lık bölüm halen toprak altında duruyor. Ortalama 40 bin dekar civarında bir ekimin olduğunu tahmin edersek, 120 bin ton civarında patatesin toprak altında olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlar da bu ara biraz düşüşte. Bunun talep daralmasından dolayı meydana geldiğini düşünüyoruz. Patatesin birim fiyatlarının düşmesindeki temel neden marketlerdeki fiyatların yüksek olmasıdır. Tarlada 140 civarında olan fiyatlar marketlerde 4 liraya kadar çıkmaktadır. Fiyatlar insanların alım gücünü etkilemektedir. Aylık 250 bin ton olduğunu düşündüğümüz Türkiye genelindeki tüketim, bu aralar 100 bin tonun altına düşmüş durumdadır. Talep daralması meydana geldiği için yağmurun da etkisiyle dökümlerde bir gecikme söz konusudur. Öte yandan 2018 yılı itibarıyla Türkiye'de patates açığı olduğunu düşünüyoruz. Bu durum soğanda da yaşanmıştır. Yani üretim açığı söz konusudur. Patateste ayrıca 'mildiyö' hastalığı nedeniyle üretim düşüklüğü yaşanmıştır. Patates fiyatlarının önümüzdeki günlerde artacağını tahmin ediyoruz.”