Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı

İzmir'de Küçükmenderes Ovası'nda yılda üç kez ürün veren yaz patatesinde sona gelindi. Üreticiler son kalan patatesleri tarlalardan sökerken, güz patatesinin ekimine başladı.

Yılda üç kez ürün veren yaz patatesinde sona gelindi. Güz patatesinin ekimine başlayan Ödemişli üreticiler, yılın ikinci ürün patates ekimlerine bayram sonrasında başlayacak. Patates fiyatlarının istikrarsız seyretmesi nedeniyle yaz dönemindeki umutlarını güz dönemine aktardıklarını belirten patates üreticilerinden İsmail Sağır, “Fiyat 60 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında gitti geldi. Tarlada ortalama 1 TL'ye satış gördü. Tonaj elde edenler para kazandı. Fakat rekoltesi düşük üreticiler maliyeti anca kurtardı. Fiyatların yükseleceği beklentisi içine giren üreticiler, ne yazık ki daha düşük fiyatlarla ürünü zar zor ellerinden çıkarabildiler” dedi.

Yaz patatesinin sıcak hava nedeniyle tarlada bekletilemeyeceğini söyleyen Sağır, “Tarlada beklerse ürün sıcaklığa dayanamaz ve çürür. Tarladan söküp depoya aktarma da akılcı değildir, çünkü o da büyük bir maliyettir. Fiyatlar biraz daha yükselir beklentisi içine girdik fakat umduğumuzu bu yıl da bulamadık” diye konuştu.

Sağır, “Bayram arkasında ikinci ürün patates ekimleri başlar. Ekimler eylül ayı ortalarına kadar sürer. Kasım ortaları itibarı ile de aralık ayı sonuna kadar güz patatesi hasatları yapılır."