Ödemiş SYO'ya 4 yıllık bölüm

Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren 2010 yılından bu yana öğrenci alınmayan Ödemiş Sağlık Yüksekokulu'nda, 4 yıllık "Çocuk Gelişimi" bölümü resmen kuruldu.

Ödemiş ilçesinde 1997-1998 eğitim-öğretim yılında kapılarını açan; ancak geçen yıllar içerisinde öğretim görevlisi sıkıntısı ile birlikte 2010 yılından bu yana öğrenci kabulü yapılmayan Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu'nda, "Çocuk Gelişimi" bölümü açılmasına dair yapılan teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul görmesi ile söz konusu bölüm resmen kurulmuş oldu. "Çocuk Gelişimi" bölümünün öğrenci kontenjanı da, ilk yıl için 40 olarak belirlendi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bireylerin kişilik özelliklerini çocukluk yıllarında kazandığını ve bu bağlamda çocuk gelişimi eğitiminin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Budak, "Ödemiş Sağlık Yüksekokulu bünyesinde açtığımız ‘Çocuk Gelişimi' bölümümüz kapsamında, 0-18 yaş arasındaki tüm bireylerin eğitimine yönelik çocuk gelişimcileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocukların; fiziksel, motor, duygusal, sosyal, zihinsel, dil vb. gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan nitelikli ve donanımlı mezunları ilgili sektöre kazandıracağız. Tüm hocalarımıza başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Budak, öğretim dili Türkçe olan programın kontenjan sayısı 40 olarak belirlendiğini de sözlerine ekledi.