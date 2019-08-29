Ödemiş Ticaret Odası, ihracat eğitimlerine devam ediyor

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), eğitimlerine devam ediyor. Oda, bu kezde Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Üreticileri Dış Ticaret Kapasitesinin Arttırılması projesi kapsamında firmanın temsilcilerine bir eğitim gerçekleştirdi. Ödemiş Ticaret Odası Konferans Salonunda uluslararası pazarlama ve marka iletişimi eğitim yoğun ilgi gördü.

Odanın bu eğitimlerle ise firmaların uluslararası pazarlamanın temelleri, marka kavramı ve markalaşma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefliyor.

Ödemiş Ticaret Odası, eğitimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ur- Ge projesine dahil olan 20 firma temsilcisinin katıldığı eğitimde marka kavramını oluşturan bileşenler, markanın küresel ölçekteki etkisi ve kurumsallaşma sürecinde markalaşmanın getireceği sonuçlar gibi konular üzerinde duruldu. Katılımcı firmaların eksik yönleri ihtiyaç analizi ile belirlenerek bunları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Ödemiş Ticaret Odası, Ur-Ge projesi dahilindeki firmaların gelişimlerini tamamlamaları, bir adım önde olmaları ve gelişen çağa ayak uydurmaları için eğitimler düzenlemeye devam edecektir. Düzenlenen eğitimler sayesinde; Ur-Ge projesinin temel amacı olan ihracatı arttırmaya yönelik faaliyetlere destek olacaktır."