Ödemiş'e çifte müjde

Rahmanlar Barajı'ndan Ödemiş'e müjde üstüne müjde geldi. Gövdesinde beton kaplama çalışmalarının son hızla devam ettiği barajda 2 ay sonra su tutulacak, 6 ay sonra ise tüm imalatlar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Ödemiş'teki dev Rahmanlar Barajı önümüzdeki yıldan itibaren ilçeye hem yılda 9 milyon 360 bin m içme suyu sağlayacak hem de 14 bin 940 dekar araziye can suyu verecek. Rahmanlar Barajı, bölge çiftçisine yılda ortalama 16 milyon lira ek gelir sağlayacak. Gövde kaplama çalışmalarının hızla devam ettiği barajda kasım ayından itibaren su tutulacak, 2021 baharında ise baraj inşaat tamamen bitecek.

Gövde kaplaması ekim sonunda bitecek

Temelden yüksekliği 90 metre olan barajda gövde kaplama çalışmaları son hızla devam ediyor. Rahmanlar Barajı'nın gövde kaplaması için şu ana kadar 12 bin m beton dökülürken, bu rakam 22 bin m'e çıkacak. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Rahmanlar Barajı'nın gövde kaplamasını ekim ayı sonuna kadar tamamlayıp kasım ayın da su tutmayı hedefliyor.

Rahmanlar Barajı için son 6 ay

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Rahmanlar Barajı'nın gövde dolgusu için 3 milyon 250 bin m dolgu yaptıklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2021 mart ayının sonuna kadar tüm çalışmaları bitirerek barajı Ödemişlilerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ödemiş'in içme suyu problemini kökünden çözecek

25 milyon m su tutma kapasitesine sahip olan Rahmanlar Barajı, bir yandan Ödemiş ilçe merkezine yılda 9 milyon 360 bin m içme suyu vererek, yaklaşık 171 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ödemiş Rahmanlar Barajı sayesinde uzun yıllar içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekmeyecek.

950 futbol sahası büyüklüğündeki bir alan modern sulama ile tanışacak

Dev baraj öte yandan da yaklaşık 14 bin 340 dekar araziye de can suyu verecek. Bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, verim artacak. Üretici tarlalarından 3 hatta 4 hasat yapma şansına kavuşacak. Rahmanlar Barajı, 705 kişiye ek istihdam olanağı sağlarken, bölge ekonomisine de 2020 yılı rakamlarıyla yaklaşık 16 milyon lira ek gelir sağlayacak.