Ödemiş'i anlatan romanı tartıştılar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 10 yıldan bu yana, arada sırada bir araya gelip okudukları kitapları tartışan Ödemişli bir grup kitapsever, bu kez 25 yaşındaki Ödemişli yazarın Ödemiş'i anlatan romanını tartıştılar.

Ödemiş Öğretmenevi salonunda buluşan yaklaşık 20 kişilik okuma gurubu üyeleri, Ödemişli yazar Anıl Can Uğuz'un ilk romanı olan ‘Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim' adlı romanını masaya yatırdılar. Genç yazar Uğuz'un da bulunduğu toplantıda, grup üyeleri romanı değerlendirip yazara romanla ilgili sorular sordular.

Ödemiş'teki lise eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünü kazandığını belirten Uğuz, “Gençlik dönemlerimden bu yana şiir başta olmak üzere çeşitli türlerde yazarım. Fakülte yıllarımda okuma ve yazma alışkanlığımı geliştirdim” dedi.

Ödemiş sokaklarında gezen kitabındaki kahramanların kimilerinin gerçek kimilerinin de kurgu olduğunu söyleyen Uğuz, romanın üç yıllık bir serüvenin ardından basıldığını belirterek, kitabın Ödemişli okuma grubu üyelerinin karşısında değerlendirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Ortak kitap okuyup tartışıyorlar

Ödemiş Sanat Etkinlikleri Merkezi çatısı altında oluşturulan okuma grubunda ortak belirlenen bir kitabın okunduğunu ve tartışıldığını belirten grup üyelerinden Nezihe Uzunkol, ortak kitap okumaları ve tartışmalarını yaklaşık olarak 10 yıldan bu yana yaptıklarını belirterek, bu ayın kitabı olarak Ödemişli genç yazar Anıl Can Uğuz'un ilk romanını seçtiklerini söyledi. Uzunkol, kitabı çok beğendiklerini belirterek, “Okudukça kendimizi Ödemiş sokaklarında bulduk. Romanın kurgusu da bizi etkiledi. 25 yaşındaki bir yazarın üslubu da bizi etkiledi. Kendisine başarılar dileriz” dedi.

Grup üyelerinden Safiye Özçelik de “Yazar iyi bir gözlemci ve gözlemlerini güzel betimlemelerle anlatabilen bir kaleme sahip. Okurken kendimizi Ödemiş sokaklarında gezerken bulduk” şeklinde konuştu.

Uğuz, okuma grubundaki tartışmaya annesi ve kitabın yazımında kendisine destek olan iki arkadaşıyla katıldı.