Ödemiş'in dağları kar altında, ekipler mesaide

İzmir Ödemiş ilçesindeki beyaz örtünün kalkmadığı Bozdağlar ve Aydın Dağları'nda, soğuk ve yağışlı hava dalgası ile birlikte kar yağışı yeniden başladı. Kara yolları ve belediyelere ait kar mücadelesi ekipleri, yüksek kesimlerdeki yolları açık tutmak için mesai harcıyor.

Ödemiş ilçesindeki ova kesimlerde sağanak yağmur etkili olurken, dağlık bölgelerde kar yağışı yeniden hız kazandı. Yılbaşından bu yana beyaza bürünen Bozdağlar ve Aydın Dağları'ndaki mahallelerde, günlük hayatın etkilenmemesi için hem kara yolları hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler kar mücadelesine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar altındaki Gölcük Yaylası'nda bağlantı yollarını açtıktan sonra Bozdağ'a hareket etti. Bozdağ ile birlikte Tekke ve Ovacık mahallelerinin bağlantı yollarını açan ekipler, Bozdağ Kayak Merkezi yolunu açık tutmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Ödemiş Belediyesinin de, bir iş makinesini gelen ihbarlarda görev alması için Bozdağ'da beklettiği ifade edildi.

Ödemiş-Bozdağ-Salihli kara yolunun açık tutulması için Karayolları 2. Bölge 21. Şube Şefliği ekipleri, Ovacık-Gölcük ve Ovacık-Allahdiyen istikametlerinde kar temizliği ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler özelikle, Ödemiş-Salihli yolunu kullanacak sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı.