İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ödemiş'in yüksek kesimleri kar, ovaları sular altında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, son 1 haftadan beri yağan yağışlar etkisini yüksek yerlerde kar, ovada ise su baskınları şeklinde kendini gösterdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, son 1 haftadan beri yağan yağışlar etkisini yüksek yerlerde kar, ovada ise su baskınları şeklinde kendini gösterdi. Yağışların bu şekilde devam etmesi ise özellikle patatesin söküm ve dikimini etkileyebileceği düşünülüyor.


Edinilen bilgilere göre, kara yollarına ait kar temizleme araçları, Ödemiş-Salihli arasındaki yolu açık tutabilmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürürken, yetkililer, Bozdağ yolunun gece buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.


Öte yandan, birkaç gündür aralıksız devam eden yağış, ovadaki tarlaları sular altında bıraktı. Ödemiş'in Ovakent ve Balabanlı mahallelerindeki yüzlerce dönümlük tarlalar sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle bazı yollarda da heyelanlar meydana geldi ve yolun bir bölümü çöktü. Yağışların bu şekilde sürmesi halinde üretim faaliyetlerinde aksamalar olacağı, özellikle patates söküm ve dikim çalışmalarının gecikeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.