Ödemişli amatör ressamlardan karma sergi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir araya gelen 24 amatör ressam, karma sergi açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler binasında açılan sergide ilçede görev yapan resim öğretmenlerinin yanı sıra, resimle amatörce ilgilenen çeşitli meslek gruplarından insanların resimleri yer aldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan 50 Yıl Ortaokulu Resim Öğretmeni Emine Bayındır, resim sanatının insanı dinlendirdiğini belirterek, 24 amatör ressamın yaptığı 50 tablonun bu sergide bir araya geldiğini söyledi. Suluboya, pastel, yağlı boya gibi değişik tekniklerde yapılan resimlerin 7 Aralık tarihine kadar görülebileceğini belirten Bayındır, sergiye destek veren amatör ressamlara teşekkür etti.