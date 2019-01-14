Ödemişli çevrecilerden Aydın'a jeotermal ziyareti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çevre mücadelesi veren Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği (KOZA-Der) üyeleri, Aydın'a jeotermal incelemesine gitti.

Ödemiş'ten 30'a yakın kişi, jeotermal konusunda son zamanlarda adını duyuran Aydın'ın Efeler ilçe sınırları içindeki Kızılcaköy Mahallesini ziyaret etti. Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği (KOZA-Der) üyesi vatandaşlar, Aydın Çevre Derneği Platformu (AYÇEP) üyelerinden çeşitli bilgiler aldı.

Koza-Der başkanı Selahattin Bağlı, ziyaretle ilgili, "Ekibimize jeotermal'in zararlarını anlattılar. Anlatılanlardan çok etkilendik. Kızılcaköylüler, bu destek ve dayanışma ziyaretimizden çok memnun oldular. Yaşanan süreçteki yanlışları hukuksuzlukları anlattılar. Konuşmaların ardından Alangüllü köyündeki Jeotermal sahasını gezdik. Bölgedeki kuruyan ağaçları ve devasa tesisi gördük" dedi.

KOZA-Der başkanı Selahattin Bağlı, Ödemiş'in Küre ile Çamlıca mahalleleri arasındaki jeotermal kaynak arayışlarına karşı önlem almaya çalıştıklarını belirterek, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün buradaki girişimlerle ilgili olumsuz görüş verdiği bilgisine ulaştıklarını söyledi. Bağlı, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.