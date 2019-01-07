Ödemişli dağcılar bu kez karla kaplı Aydın Dağları'na tırmandı

İzmir'in Beydağ ilçesinden yola çıkan Ödemişli 22 dağcı, Aydın Dağları'nın karlarla kaplı bir 600 rakımlı zirvesine tırmandı.

Beydağ ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nden zirve yürüyüşüne başlayan Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kolu üyesi dağcılar, tamamen karla kaplı Aydın Dağları'nın zirvesine tırmanış yaptı. 450 metrelik rakımdan bin 600 metrelik rakıma ulaşan dağcılar, zorlu yürüyüş sonrası zirveye ulaştı. Rehberlerden Erşan Dalgan, yürüyüş ile ilgili, "İki grup halinde yaptığımız yürüyüşü başarıyla sonuçlandırdık. Neredeyse tamamı karla kaplı bir zeminde yaptığımız zirve yürüyüşü 13.30 sıralarında tamamlandı. Çoğunluğun oluşturduğu A grubu zirveye tırmanırken, bir grup arkadaşımız da zirveye çıkmadan yamaçtaki orman evinde kaldı. Kar kalınlığı yer yer 1-1,5 metre arasında değişiyordu. Zirvede yaklaşık -10 derece dondurucu soğuk vardı. Rüzgar ve kaygan zeminde yaptığımız zirve yürüyüşü, sabır ve dayanıklılığımızın göstergesi oldu. Bu senenin en zorlu etkinliği idi. Turumuzu, dayanışma içinde unutulmaz bir anı yaşayarak tamamladık" dedi.