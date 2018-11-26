Ödemişli dağcılar Küçükmenderes'i adım adım keşfediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesi çevresinde yaptıkları zirve tırmanışları ile adlarını duyuran Efe Dağcılık Ödemiş Belediyespor Dağcılık Kolu üyesi dağcılar, hafta sonları yaptıkları gezilerle, bölgenin adım adım haritasını çıkarmaya başladılar.

Önceki haftalarda yapılan Neikaia antik kenti yürüyüşünün ardından geçen hafta Salihli'nin Sart bölgesini gezen dağcılar, bu hafta sonu da Ödemiş'in Keldağı ile ‘terkedilmiş köy' olarak ünlenen Lübbey köyüne yürüyüş düzenlediler. Her hafta sonu yaptıkları doğa yürüyüşleri ile hem spor yaptıklarını hem de çevreyi tanıdıklarını söyleyen dağcılardan İlhan Biçer, “Yürüyüşlerimize, 10 ila 50 kişi arasında yürüyüşçü katılıyor. Neikaia yürüyüşümüzü 80 kişi ile yaptık. Ödemiş ve Küçükmenderes havzası çevresindeki Bozdağ ve Aydın Dağları yılın her döneminde renkli görüntülere sahne oluyor. Gezilerimize katılan doğa dostu Ödemişliler, hem arkadaş çevresini genişletiyorlar hem spor yapıyorlar hem de çevreyi tanıyorlar. Bu hafta sonu da Keldağ ve Lübbey köyüne gezi yaptık. Hava da güzeldi, doğa da” dedi.