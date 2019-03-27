Ödemişli dağcılardan baraj yürüyüşü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, doğa yürüyüşleri ile adlarını duyuran dağcılar, bu kez inşaatı bitme aşamasına gelen Aktaş Barajı çevresinde yürüyüş yaptı.

Efe Dağcılık Ödemiş Belediyespor Kulübü Dağcılık Kolu, düzenlediği etkinlikte Aktaş Barajı çevresine yürüyüş gerçekleştirdi. Çok sayıda dağcının katıldığı etkinlikte grup, Aktaş Baraj Gölü parkurunu ilk defa yürüdü. Bölgenin doğal güzelliklerini keşfeden dağcılar, keyifli dakikalar geçirdi.

Efe Dağcılık Başkanı Mümtaz Saygı, şunları söyledi:

"Efe Dağcılık Ödemiş Belediyespor olarak, inşaat çalışmalarında son yaklaşılan Aktaş Baraj Gölü'nün muhteşem manzarasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yaptığımız doğa yürüyüşüne İlhan Biçer rehberliğinde 30 kişilik bir katılım vardı. Efe Dağcılık olarak yanı başımızdaki Aktaş Baraj Gölü parkurunu ilk defa yürüdük. Aktaş Vadisi, muhteşem doğal güzellikleri ve berrak derin gölü ile çam ormanlarının içinde harika bir yer. Buraya ileri ki yıllarda dağcıların, doğaseverlerin yoğun ilgisi olacağı kesin."