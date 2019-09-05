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Ödemişli incir üreticileri sezondan umutlu

Ağustos ayının sonunda kuru incir alım fiyatlarının açıklanmasının ardından Ödemişli incir üreticileri, ürünlerini satmak için hazırlıklara başladı.


Ödemiş Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 5 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Turgut Akın yaptığı açıklamada, “Kuru incir 2019-2020 sezonu açıldı. Tüccarlarımızca üreticilerimizden mal alımlarının yoğun olduğu günleri yaşıyoruz. Yörede cennet meyvesi olarak bilinen kuru incirde, sezonun ilk ihracatı Ege İhracatçılar Birliğinden alınan bilgiler doğrultusunda 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi” dedi.



Üretici kaliteden memnun


İncir üreticilerinin, mevsim şartlarından dolayı incir kalitesinden memnun olduğunu belirten Akın, "Bölgemiz açısından önemli bir ekonomik değere sahip olan kuru incir sağlığımız açısından adeta bir iksir. Kalın bağırsaktan mideye, kalpten göze kadar birçok organımıza ve insan sağlığına son derece faydalı olan incir mutlaka tüketilmeli. Üreticimiz geçen yıl kuru incir ürününü 15,00-23,50 TL aralığında satarken, bu sezon başında müstahsil fiyatları 18,00-27,00 TL arasında değişiyor. Hava şartlarında olumsuzluk yaşanmaması, incir açısından şartların elverişli olması sebebiyle mal kalitesinin mükemmel olduğu bir sezon yaşamayı umut ediyoruz. Türkiye çapında bu sezon ürün rekoltesi yaklaşık 89 bin ton civarında bekleniyor.” diye konuştu.



Üretici tescil yaptırmalı


Akın, tüccarların üreticiden yaptığı kuru incir alımlarında, müddeti içerisinde Borsa tescili yaptırdığı takdirde yüzde 50 stopaj indiriminden faydalanabildiğine işaret etti. Stopaj indirimi konusunun üretici ve tüccarlar açsından son derece önemli olduğunu kaydetti.

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