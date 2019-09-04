Ödemişli müteahhitler, kayıt altına alınacak

'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik' hakkında oda üyesi müteahhitlerin yaşayabilecekleri sıkıntı ve sorunların önüne geçebilmek ve mağduriyet yaşamamaları için Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) öncülüğünde bir toplantı gerçekleştirildi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) öncülüğünde 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik' konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Mimarlar Odası Başkanı Şener Kırsoy, Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Nermin Pervan, ÖTO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Tülin Bozoğlu, İnşaat Mühendisleri Odasından Yüksel Erçoban ve Önal Mimarlıktan Tarık Önal katıldı.

Yeni yönetmeliğin devreye girmesi ile oluşacak yeni şartlar ve düzenlemeler hakkında görüş alışverişi yapılan toplantıda, ÖTO üyelerinin talepleri doğrultusunda mağduriyet yaşatmamak adına alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, verdiği bilgide, “Önümüzdeki dönemde planlanabilecek yeni faaliyetler ile oda üyeleri ve sektör temsilcilerinin taleplerinin karşılanarak konu hakkında hakimiyet kurmalarını sağlayacak faaliyetler hakkında görüşüldü.” dedi.

Yeni yönetmelik konusunda yaşanabilecek sıkıntılar konusunda da görüşmeler yaptıklarını kaydeden Eriş şunları söyledi: "Oda olarak özellikle inşaat konusunda faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik' devreye girmiş bulunmaktadır. Yaptığımız toplantı ile yeni yönetmelik gereği odamız üyelerinin yaşayabileceği sıkıntı ve sorunları değerlendirmiş bulunmaktayız. 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' verebilir olan kurumumuzun oda üyelerimizden talepler toplayarak bir an önce faaliyete geçeceğini bildirmek isterim.”